В Лицее № 1 Ступино начали утеплять фасад

01 декабря 2025, 15:16

В подмосковном Ступино на улице Чайковского продолжают капитальный ремонт Лицея № 1. Строители приступили к утеплению фасада здания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



Утепление наружных стен стало частью комплексных работ по обновлению здания. Параллельно рабочие продолжают демонтаж внутри помещений и приступили к кровельным работам. Все этапы идут по графику.Площадь здания составляет 3 326 м². В ходе ремонта специалисты выполнят внутреннюю отделку, обустроят входные группы, полностью заменят инженерные сети и сантехнику, установят новые окна и двери. Для учеников закупят новую мебель и современное оборудование. Также обновят фасад и кровлю.Работы проводят за счёт средств федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».Открыть обновлённое здание Лицея № 1 планируют 1 сентября 2026 года. Ремонтные работы помогут создать комфортные и современные условия для учёбы и отдыха школьников.