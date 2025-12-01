В подмосковном Электрогорске завершают капремонт центра образования «Истоки»

01 декабря 2025, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Электрогорске на улице Калинина, д. 25а завершают работы по капитальному ремонту Центра дополнительного образования «Истоки». Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.