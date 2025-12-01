В подмосковном Электрогорске завершают капремонт центра образования «Истоки»
В Электрогорске на улице Калинина, д. 25а завершают работы по капитальному ремонту Центра дополнительного образования «Истоки». Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В двухэтажном здании 1971 года постройки площадью 841,7 м² специалисты уже завершили фасадные работы, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Сейчас продолжают внутреннюю отделку помещений, обустраивают входную группу и благоустраивают прилегающую территорию.
А еще по программе капитального ремонта в здании планируют заменить мебель, чтобы создать современное и комфортное пространство для занятий детей и подростков.
Все работы в Центре дополнительного образования «Истоки» планируют завершить до конца 2025 года.
