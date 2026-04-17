В лицее Электрогорска состоялась выездная администрация

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездную встречу с жителями провели представители администрации Павлово-Посадского округа в корпусе «Альфа» Электрогорского лицея. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Глава округа Денис Семёнов и его профильные заместители пообщались с местными жителями по ряду актуальных тем.

«Формат выездных встреч позволяет максимально оперативно реагировать на обращения граждан, разбирать их на месте и давать разъяснения по интересующим вопросам», — отметили в окружной администрации.
Некоторые проблемы удалось решить прямо в ходе встречи, по остальными жители получили подробные разъяснения, а ответственные службы — конкретные поручения.

Выездные администрации руководство Павлово-Посадского округа проводит два-три раза в неделю как в городах, так и на сельских территориях.
Лев Каштанов

