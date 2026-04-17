В лицее Электрогорска состоялась выездная администрация
Выездную встречу с жителями провели представители администрации Павлово-Посадского округа в корпусе «Альфа» Электрогорского лицея. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава округа Денис Семёнов и его профильные заместители пообщались с местными жителями по ряду актуальных тем.
«Формат выездных встреч позволяет максимально оперативно реагировать на обращения граждан, разбирать их на месте и давать разъяснения по интересующим вопросам», — отметили в окружной администрации.Некоторые проблемы удалось решить прямо в ходе встречи, по остальными жители получили подробные разъяснения, а ответственные службы — конкретные поручения.
Выездные администрации руководство Павлово-Посадского округа проводит два-три раза в неделю как в городах, так и на сельских территориях.