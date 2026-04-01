В лицее-интернате в Радумле завершат капремонт к сентябрю 2026 года

01 апреля 2026, 10:04

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт здания «Радумльского лицея-интерната». В настоящее время подрядная организация занимается отделкой фасада, обновлением кровли, монтажом инженерных коммуникаций, установкой оконных блоков и внутренней отделкой помещений, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Масштабное обновление объекта проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».



Здание школы было построено в 1962 году, его общая площадь составляет 2464,8 квадратных метра. Проектом предусмотрены ремонт фасада и кровли, полная замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, а также оснащение системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние пространства, включая спортивный зал и пищеблок. Помимо этого, подрядчик благоустроит прилегающую территорию, установит новую мебель и оборудует учреждение современной техникой.



Открытие лицея-интерната после капитального ремонта запланировано на сентябрь 2026 года.