В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за слов о России
В Литве отменили концерты солиста Modern Talking Дитера Болена. Как пишет издание LRT, причиной стали его высказывания в поддержку России.
72-летний музыкант планировал выступить со своим коллективом Blue System на арене в Клайпеде 20 ноября и дать концерт в Каунасе на следующий день.
Однако несколько дней назад ссылки на эти мероприятия исчезли из билетной системы. Распространители «проходок» уведомили портал, что продажа билетов на указанные концерты прекращена. Официальные представители не назвали причины отмены выступлений.
Издание отмечает, что ранее Болен критиковал ухудшение отношений между Германией и Россией и называл сотрудничество двух стран «командой мечты». Кроме того, в интервью он высказывался против западных санкций в отношении Москвы, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».
Читайте также: