Онкобольная Лерчек прервала лечение, чтобы отметить день рождения сына
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) временно вышла из стационара, чтобы отметить важный семейный праздник — четвёртый день рождения сына Льва. Об этом стало известно из личного блога её жениха Луиса Сквиччиарини.
Мальчику исполнилось четыре года 21 марта, и, несмотря на лечение, мама не захотела пропускать этот день.
Сначала подписчики предположили, что Валерия отсутствовала на празднике: на опубликованных снимках Льва поздравляли сёстры и братья — двойняшки Алиса и Богдан, а также двоюродные братья Саша и Рома, но самой Чекалиной не было в кадре.
Это вызвало волну вопросов и переживаний у поклонников. Позже ситуацию прояснил жених блогера Луис. Он опубликовал совместное фото, на котором Лерчек уже находится рядом с детьми и праздничным тортом. Таким образом, Валерия всё же смогла ненадолго прервать лечение, чтобы провести этот день с семьёй.
