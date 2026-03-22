«Ни для одного мужчины, только для сына»: Марина Федункив решилась на пластику

22 марта 2026, 14:53

Марина Федункив заявила о намерении сделать пластическую операцию ради сына

Актриса и комик Марина Федункив в интервью Надежде Стрелец заявила о желании сделать пластическую операцию.





Федункив пояснила, что решилась на это, чтобы выглядеть молодо для своего годовалого сына Теодора. По словам юмористки, ей не хочется, чтобы окружающие видели разницу между ней и другими матерями.

«Вот будут говорить: «К нему мама молодая пришла, а к этому бабушка пришла». Я буду тянуть всё, что можно. Ни для одного мужчины я этого не сделаю, а для сына своего сделаю», — рассказала Марина.