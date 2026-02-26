В Лобне готовят к открытию новый ФОК с двумя бассейнами

26 февраля 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершили на улице Ленина в Лобне. В настоящее время ведётся подготовка объекта к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время в здании устанавливают оборудование и расставляют мебель.





«Общая площадь трёхэтажного ФОКа составляет около 3 100 квадратных метров. Там размещаются два бассейна — длиной 25 и десять метров, зал сухого плавания, тренажёрный зал, раздевалки, душевые, медпункт и кафе», — говорится в сообщении.