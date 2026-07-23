Студент подмосковного техникума вошёл в десятку сильнейших пилотов дронов России

23 июля 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студент МЦК-Техникума им. С. П. Королёва включён в топ-10 российских пилотов дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Ранее сообщалось, что фестиваль по гонкам дронов «Победа» состоялся на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В этом году он собрал более 50 сильнейших пилотов страны.

«В течение двух дней участники соревновались в скорости, точности и мастерстве управления квадрокоптерами. Гонки проходили в двух форматах: командные соревнования и личный зачёт в классе 330 на специально подготовленной сложнейшей трассе длиной 410 метров. Студент третьего курса техникума Егор Шмаков занял девятое место в личном зачёте и вошёл в десятку лучших», – рассказали в пресс-службе ведомства