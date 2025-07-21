В Лобне на фоне ливня откачивают воду в жилом квартале на улице Чайковского
Фото: Юлия Смагринская
В Лобне на улице Чайковского специалисты с утра откачивают воду у домов №1 и №4, сообщает корреспондент с места события. Подтопления образовались в результате сильного ливня.
«С 8 утра места подтопления уже увезли три цистерны по четыре тонны каждая. Однако к 11.00 у дома №4 снова образовалась большая лужа. Сейчас откачивание воды продолжается», – говорится в сообщении.Сегодня в Московской области идут сильные дожди. Скорость порывов ветра достигает 15 м/с. По данным синоптиков, непогода в столице и Подмосковье продлится до конца дня 21 июля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в Подмосковье за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков. По его оценке, оперативность и слаженная работа аварийных и коммунальных служб позволяют минимизировать последствия непогоды.