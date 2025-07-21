В Лобне на фоне ливня откачивают воду в жилом квартале на улице Чайковского

21 июля 2025, 13:42

Фото: Юлия Смагринская

В Лобне на улице Чайковского специалисты с утра откачивают воду у домов №1 и №4, сообщает корреспондент с места события. Подтопления образовались в результате сильного ливня.







«С 8 утра места подтопления уже увезли три цистерны по четыре тонны каждая. Однако к 11.00 у дома №4 снова образовалась большая лужа. Сейчас откачивание воды продолжается», – говорится в сообщении.