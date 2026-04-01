В Лобне начался снос четырёхэтажного аварийного дома
Многоквартирный дом №17, расположенный в Научном городке в Лобне, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Ранее кирпичный дом общей площадью около полутора тысяч квадратных метров с 45 квартирами признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию.
«Долгое время дом стоял пустым, ветшал и портил вид района, а в прошлом месяце в нём произошёл пожар», — говорится в сообщении.Сейчас строение демонтируют. Завершить работы собираются до конца апреля.
Всего в округе Лобня выявили 54 аварийных здания, самостроя и недостроя. К настоящему моменту 41 проблемный объект снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.