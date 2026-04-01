В Лобне начался снос четырёхэтажного аварийного дома

01 апреля 2026, 14:15

Многоквартирный дом №17, расположенный в Научном городке в Лобне, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Ранее кирпичный дом общей площадью около полутора тысяч квадратных метров с 45 квартирами признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию.





«Долгое время дом стоял пустым, ветшал и портил вид района, а в прошлом месяце в нём произошёл пожар», — говорится в сообщении.