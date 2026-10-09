На Алтае рядом с местом нападения на подростка отстрелили трёх медведей
В Алтайском крае недалеко от места, где медведь напал на подростка, ликвидировали трёх хищников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Минприроды региона.
Ранее в Солтонском районе подросток и его совершеннолетний знакомый пришли на участок с ульями в лесу. Туда забрёл медведь. Младший из парней залез на дерево в попытке спастись, однако большой хищник повалил «преграду» на землю, добрался до мальчика и начал кусать его.
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Подросток сумел выжить благодаря загоревшемуся телефону. Устройство получило повреждения во время атаки и воспламенилось — это отпугнуло животное. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии.
Специалисты уже добыли трёх медведей в районе инцидента. Они пока не могут сказать, был ли среди них тот, который напал на юношу.
В ночь на 9 октября «Радио 1» передавало, что в Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, который появился в черте города. Подробности читайте здесь.