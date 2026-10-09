На Алтае рядом с местом нападения на подростка отстрелили трёх медведей

09 октября 2026, 07:35

Фото: iStock/seread

В Алтайском крае недалеко от места, где медведь напал на подростка, ликвидировали трёх хищников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Минприроды региона.





Ранее в Солтонском районе подросток и его совершеннолетний знакомый пришли на участок с ульями в лесу. Туда забрёл медведь. Младший из парней залез на дерево в попытке спастись, однако большой хищник повалил «преграду» на землю, добрался до мальчика и начал кусать его.



