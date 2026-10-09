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Экран кресла вспыхнул во время полёта Boeing с 429 пассажирами

Экран кресла загорелся во время полета Boeing с 429 пассажирами на пути в Москву
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Экран кресла загорелся прямо во время полёта Boeing с 429 пассажирами. Об этом пишет SHOT.



На борту лайнера, выполнявшего рейс из Южно-Сахалинска в Москву, произошло возгорание. Примерно через три с половиной часа после взлёта пассажиры ощутили запах гари и увидели дым, поднимающийся от экрана развлекательной системы, расположенного возле кресел.

Экипаж и бортпроводники оперативно приняли меры: они использовали огнетушитель, обесточили развлекательную систему и розетки в салоне. После этого Boeing успешно совершил посадку в столице. На земле специалисты провели необходимые работы: заменили блок питания кресел и розетку, чтобы устранить последствия инцидента.

Екатерина Коршунова

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