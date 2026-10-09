Мужчина восемь лет истязал своих детей, морил голодом и выгонял из дома

09 октября 2026, 08:37

В Тамбове отец получил четыре года колонии за истязание детей

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Тамбове осудили мужчину, который больше восьми лет издевался над собственными детьми. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.