Мужчина восемь лет истязал своих детей, морил голодом и выгонял из дома
В Тамбове осудили мужчину, который больше восьми лет издевался над собственными детьми. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.
Суд установил, что обвиняемый систематически наносил побои несовершеннолетним, лишал их пищи и сна, а также выгонял из дома. В результате один из пострадавших, чтобы избежать жестокого обращения, стал бродяжничать и ночевать на улице, опасаясь возвращаться к отцу.
Когда стало известно о ситуации в семье, против мужчины возбудили уголовное дело за истязание детей. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на Сахалине арестовали россиянина, который избил маленького мальчика во дворе дома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: