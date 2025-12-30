В Лобне открыли надземный пешеходный переход между двумя улицами

30 декабря 2025, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

В городском округе Лобня открыли движение по надземному пешеходному переходу между улицами Кольцевой и Полевой. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Открытие перехода имеет важное значение для развития городской инфраструктуры Лобни. Объект протяженностью более 80 метров связывает жилые кварталы и повышает уровень транспортной доступности городской территории.





Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

«Он обеспечивает комфортный и безопасный переход через железнодорожные пути, соединяет две части города, предоставляет жителям удобный пеший доступ к социально значимым объектам. Строительство перехода позволило обеспечить бесперебойное движение поездов на линии МЦД-1 «Одинцово – Лобня», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.