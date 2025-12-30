В Лобне открыли надземный пешеходный переход между двумя улицами
В городском округе Лобня открыли движение по надземному пешеходному переходу между улицами Кольцевой и Полевой. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Открытие перехода имеет важное значение для развития городской инфраструктуры Лобни. Объект протяженностью более 80 метров связывает жилые кварталы и повышает уровень транспортной доступности городской территории.
«Он обеспечивает комфортный и безопасный переход через железнодорожные пути, соединяет две части города, предоставляет жителям удобный пеший доступ к социально значимым объектам. Строительство перехода позволило обеспечить бесперебойное движение поездов на линии МЦД-1 «Одинцово – Лобня», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Объект оснащён антивандальным остеклением и системой внутреннего освещения. В ближайшее время на переходе завершат пусконаладочные работы лифтов, а также закончат благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.