В подмосковном Серпухове подключили новые линии освещения на 10 дорогах
В Серпухове на регдорогах специалисты Мосавтодора подключили около 17 километров нового освещения, построенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Жители и гости округа уже могут безопасно ехать по освещённым участкам в деревнях Балково, Скрылья, Пущино, Судимля, Глазово, Мещериново и селе Липицы. В городской черте новые линии включили на участке проспекта Науки в Пущине, а еще — на улицах Грузовой и Институтской.
«Всего в этом году в Серпухове построили больше 45 км нового освещения на 36 участках региональных дорог. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей, а также монтаж светильников и кронштейнов, на десяти участках освещение уже подключили», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В ближайшее время ещё около 3,5 километров освещения подключат в деревне Паниково и селе Турово, чтобы обеспечить комфорт и безопасность движения на дорогах округа.