В подмосковном Серпухове подключили новые линии освещения на 10 дорогах

30 декабря 2025, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Серпухове на регдорогах специалисты Мосавтодора подключили около 17 километров нового освещения, построенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Жители и гости округа уже могут безопасно ехать по освещённым участкам в деревнях Балково, Скрылья, Пущино, Судимля, Глазово, Мещериново и селе Липицы. В городской черте новые линии включили на участке проспекта Науки в Пущине, а еще — на улицах Грузовой и Институтской.

«Всего в этом году в Серпухове построили больше 45 км нового освещения на 36 участках региональных дорог. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей, а также монтаж светильников и кронштейнов, на десяти участках освещение уже подключили», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.