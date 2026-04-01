В Лобне открылся новый ФОК
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман», построенный на улице Ленина в Лобне, открыли для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В трёхэтажном здании общей площадью 3 100 квадратных метров размещаются два бассейна — взрослый и детский, зал сухого плавания, тренажёрный зал, раздевалки, кафе и медпункт.
«Открытие комплекса — это важный вклад в развитие спортивной инфраструктуры округа и здоровье жителей. Он будет сердцем спортивной жизни города», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.ФОК станет домашней площадкой для «Академии спорта», но посещать его смогут все желающие. Им предложат занятия аквааэробикой, оздоровительным плаванием и водным поло. Предусматриваются также программы для беременных женщин и младенцев.