В Лобне открылся новый ФОК

01 апреля 2026, 17:50

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман», построенный на улице Ленина в Лобне, открыли для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В трёхэтажном здании общей площадью 3 100 квадратных метров размещаются два бассейна — взрослый и детский, зал сухого плавания, тренажёрный зал, раздевалки, кафе и медпункт.





«Открытие комплекса — это важный вклад в развитие спортивной инфраструктуры округа и здоровье жителей. Он будет сердцем спортивной жизни города», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.