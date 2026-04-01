В Люберцах заблокировали прокат электросамокатов

01 апреля 2026, 17:39

Работу кикшеринговых компаний, предоставляющих в прокат электросамокаты, заблокировали на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Решение о блокировке приняла Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с многочисленных нарушений со стороны компаний.





«Из зоны проката и парковки электросамокатов исключили города Люберцы и Дзержинский, а также посёлки Мирный. Томилино, Островцы, Красково, Октябрьский и Малаховка», — говорится в сообщении.