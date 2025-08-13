В Лобне пенсионерка организовала бизнес по незаконной миграции

13 августа 2025, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Группу из восьмерых человек в возрасте от 39 до 65 лет, связанных с организацией незаконной миграции, задержали в Лобне полицейские при поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, главой группы была 65-летняя женщина. Она знакомилась с жителями Лобни и предлагала им фиктивно регистрировать на своей жилплощади иностранцев за 2,5 тыс. рублей.





«Пенсионерка сама занималась подготовкой документов, а две её сестры и брат помогали получить регистрацию через уполномоченные органы. Клиенты платили за услугу от 4000 до 7000 рублей», — говорится в сообщении.

В ходе деятельности группа оформила фиктивную регистрацию иностранцев у четырёх жителей Лобни.