Один из участников ограбления отделения почты в Москве оказался пенсионером
Один из участников разбойного нападения на отделение «Почты России» в Москве является 67-летним пенсионером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что в конце сентября злоумышленнику исполнится 68 лет. Суд в Москве 11 августа отправил Виктора Федькина в СИЗО.
Ранее стало известно, что двое неизвестных в масках ограбили отделение «Почты России», расположенном по адресу улица Медиков, 20. Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, инцидент произошёл рано утром 8 августа. Преступники угрожали сотруднице почты оружием и похитили более 4,8 млн рублей. После этого они скрылись с места преступления.
