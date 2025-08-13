Один из участников ограбления отделения почты в Москве оказался пенсионером

13 августа 2025, 08:20

РИА: Один из участников ограбления почты в Москве является 67-летним пенсионером

Фото: iStock/Rawf8

Один из участников разбойного нападения на отделение «Почты России» в Москве является 67-летним пенсионером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.