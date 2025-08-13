Опасный хищник растерзал учителя, который ушел в лес за грибами
В Индии тигр напал на 23-летнего учителя начальных классов. Об этом информирует Mangalore Today.
В районе заповедника Пенч, расположенного в штате Мадхья-Прадеш, произошло трагическое происшествие. Тигр напал на 23-летнего Маноджа Дхурве, который работал учителем в местной школе. Молодой человек отправился в лес за грибами и не вернулся домой.
Местные жители обнаружили его тело с частично сохранившимися лицом и ногой. Они смогли проследить путь хищника по следам. Это уже второй случай нападения тигра на человека в этом регионе за последний месяц. В июле в Сундарбане тигр растерзал одного человека, а другой до сих пор считается пропавшим без вести.
Читайте также: