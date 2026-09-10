В Лобне полицейские спасли трёх пенсионеров из горящего дома

10 сентября 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Сотрудники постовой службы, направленные на пожар в многоквартирном доме на улице Научный Городок в Лобне, спасли из огня трёх пенсионеров. Об это сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Правоохранители оказались у горящего дома раньше пожарных и, не дожидаясь их, начали стучаться в квартиры и оповещать жильцов о том, что нужно немедленно покинуть здание.





«На улице к полицейским обратились за помощью люди, чьи пожилые родственники остались в доме, так как были не в состоянии передвигаться самостоятельно. Старший сержант полиции Родион Крюков, сержант полиции Александр Шиян и младший сержант полиции Андрей Романов вбежали в задымлённый подъезд, нашли указанные квартиры и вынесли из них 92-летнюю женщину и 80-летнего мужчину», — говорится в сообщении.