В Лобне полицейские спасли трёх пенсионеров из горящего дома
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сотрудники постовой службы, направленные на пожар в многоквартирном доме на улице Научный Городок в Лобне, спасли из огня трёх пенсионеров. Об это сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Правоохранители оказались у горящего дома раньше пожарных и, не дожидаясь их, начали стучаться в квартиры и оповещать жильцов о том, что нужно немедленно покинуть здание.
«На улице к полицейским обратились за помощью люди, чьи пожилые родственники остались в доме, так как были не в состоянии передвигаться самостоятельно. Старший сержант полиции Родион Крюков, сержант полиции Александр Шиян и младший сержант полиции Андрей Романов вбежали в задымлённый подъезд, нашли указанные квартиры и вынесли из них 92-летнюю женщину и 80-летнего мужчину», — говорится в сообщении.Кроме того, старший лейтенант полиции Сергей Черносвитов и лейтенант полиции Александр Плотников вывели под руки ещё одного пенсионера, который не мог сам спуститься по лестнице.
Прибывшие пожарные потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал.