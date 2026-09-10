Мужчина заманил к себе домой, напоил и изнасиловал школьницу
В Екатеринбурге 40-летнего местного жителя отправили в колонию строгого режима за изнасилование школьницы. Об этом пишет kp.ru.
Инцидент случился в апреле этого года. Мужчина пригласил несовершеннолетнюю к себе домой, где они стали распивать спиртные напитки. Когда школьница решила уйти, злоумышленник напал на нее и совершил насильственные действия.
Девочка рассказала о случившемся родителям, и те обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что подозреваемый работал в компании, занимающейся поставками продуктов, и воспитывал двоих детей.
Преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным по обоим эпизодам и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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