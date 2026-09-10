Мужчина заманил к себе домой, напоил и изнасиловал школьницу

10 сентября 2026, 08:56

kp.ru: на Урале отец двоих детей изнасиловал школьницу

Фото: iStock/BrianAJackson

В Екатеринбурге 40-летнего местного жителя отправили в колонию строгого режима за изнасилование школьницы. Об этом пишет kp.ru.