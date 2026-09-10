Пять человек погибли при пожаре на судне возле Филиппин

10 сентября 2026, 06:58

Фото: iStock/ronib1979

У побережья Филиппин произошёл пожар на судне. В результате погибли пять человек, ещё 87 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местной береговой охраны.