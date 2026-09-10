Пять человек погибли при пожаре на судне возле Филиппин
У побережья Филиппин произошёл пожар на судне. В результате погибли пять человек, ещё 87 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местной береговой охраны.
Согласно публикации на сайте газеты Straits Times, возгорание случилось на пароме M/V June Aster неподалёку от популярного туристического района в провинции Палаван. Инцидент произошёл вечером в среду, когда судно находилось примерно в двух с небольшим километрах от берега.
Как уточнил представитель береговой охраны, капитан Ноэми Каябьяб, на борту в момент ЧП находились 134 человека. Источник агентства добавил, что свыше 40 пассажиров удалось спасти.
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