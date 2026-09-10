Пламя охватило крышу школы в Тюмени
Утром 10 сентября около 07:00 в Тюмени зафиксировали пожар в образовательном учреждении. Возгорание произошло в здании по адресу: улица Широтная, дом 116, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что огонь охватил кровлю школы. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров. По информации МЧС, открытое пламя удалось ликвидировать.
В момент пожара в здании никого не было, пострадавших нет. Для тушения огня задействовали 50 сотрудников и десять единиц спецтехники.
Ранее в Мурманске ребёнок выпрыгнул из окна горящей квартиры. Благодаря слаженным действиям дорожных рабочих, оказавшихся рядом, мальчик не пострадал.
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