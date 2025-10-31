Турнир на призы Яны Егорян соберёт в Химках более 400 юных фехтовальщиков
5-7 ноября в Химках состоится масштабный турнир по фехтованию на саблях на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За медали сразятся более 400 юных спортсменов в возрасте до 15 лет из 13 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Награды победителям и призёрам вручит сама Егорян.
На церемонии открытия турнира среди почётных гостей будут такие известные спортсмены, как Никита и Дарья Нагорные, Александр Легков, Юрий Постригай, Евгений Тищенко, Юрий Борзаковский, Давит Чакветадзе, Виолетта Колобова, Роман Власов и Софья Великая.
Турнир пройдёт по адресу: Московская область, город Химки, ул. Кирова, вл. 27, Баскетбольный центр «Химки».
Читайте также: