Турнир на призы Яны Егорян соберёт в Химках более 400 юных фехтовальщиков

31 октября 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

5-7 ноября в Химках состоится масштабный турнир по фехтованию на саблях на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.