В Шатуре капитально ремонтируют Коробовский дом культуры

22 сентября 2026, 18:02

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В муниципальном округе Шатура продолжается капитальный ремонт Коробовского дома культуры в селе Дмитровский Погост. Строительная готовность объекта уже превысила 90%, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.