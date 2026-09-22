В Шатуре капитально ремонтируют Коробовский дом культуры
В муниципальном округе Шатура продолжается капитальный ремонт Коробовского дома культуры в селе Дмитровский Погост. Строительная готовность объекта уже превысила 90%, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья». Сейчас на площадке работают более 70 специалистов и три единицы техники.
Строители завершают отделку помещений и фасада, устанавливают инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. Здание площадью 2643,9 квадратного метра получит новую кровлю и водосточную систему.
Специалисты также обновят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, ремонт затронет фасад, внутренние помещения и территорию вокруг Дома культуры. Для учреждения приобретут новую мебель и оборудование. Завершить капитальный ремонт планируют в IV квартале 2026 года.
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