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В Шатуре капитально ремонтируют Коробовский дом культуры

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В муниципальном округе Шатура продолжается капитальный ремонт Коробовского дома культуры в селе Дмитровский Погост. Строительная готовность объекта уже превысила 90%, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.



Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья». Сейчас на площадке работают более 70 специалистов и три единицы техники.

Строители завершают отделку помещений и фасада, устанавливают инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. Здание площадью 2643,9 квадратного метра получит новую кровлю и водосточную систему.

Специалисты также обновят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, ремонт затронет фасад, внутренние помещения и территорию вокруг Дома культуры. Для учреждения приобретут новую мебель и оборудование. Завершить капитальный ремонт планируют в IV квартале 2026 года.

Дайана Хусинова

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