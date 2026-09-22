В Подмосковье сократили срок вывоза строительного мусора после капремонта

22 сентября 2026, 17:46

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области значительно сократили срок вывоза строительного мусора, который остаётся возле многоквартирных домов во время капремонта. Такие данные привели на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и с главами округов.