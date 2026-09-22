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В Подмосковье сократили срок вывоза строительного мусора после капремонта

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области значительно сократили срок вывоза строительного мусора, который остаётся возле многоквартирных домов во время капремонта. Такие данные привели на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и с главами округов.



Теперь подрядным организациям на уборку отводят не более 48 часов. Раньше срок вывоза мог достигать 30 дней. Новый регламент сократил его с месяца до двух суток. Если подрядная организация не выполняет это требование, вывоз организует Фонд капитального ремонта Московской области.

Помимо вывоза мусора, в регионе усилили профилактический контроль на объектах, где ремонтируют кровли. Для этого организовано постоянное дежурство подрядчиков.

На совещании также представили новый инструмент оперативной связи с жителями. Для вопросов по капитальному ремонту был запущен чат-бот в мессенджере MAX, а QR-коды для перехода в него размещают на информационных стендах МКД. Благодаря системе время передачи жалобы исполнителю сократилось с трёх дней до пяти минут, а срок ответа жителям - с семи до двух дней.

Кроме того, объявлено о планах до конца года заменить 420 старых лифтов. Речь идёт о лифтах, выработавших 25-летний нормативный срок эксплуатации. Сейчас работы охватили 176 подъёмных устройств. В эксплуатацию также введены 17 новых кабин.

Основной объём сдачи оборудования запланирован на осень и начало зимы. 60 лифтов сдадут в сентябре, 123 – в октябре, 144 – в ноябре, оставшиеся 76 – в декабре. Всего в многоквартирных домах региона эксплуатируют около 67 000 лифтов, из которых с 2014 года заменили около 14 000.

Для дальнейшего обновления жилого фонда Подмосковье заключило офсетный договор на поставку высокотехнологичного отечественного оборудования. Он предусматривает замену ещё более 4100 лифтов.

Лора Луганская

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