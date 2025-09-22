Еще 112 жителей Подмосковья переехали из аварийного жилья в новостройки
На прошлой неделе в девяти городских округах Подмосковья — Богородском, Бронницах, Дмитровском, Волоколамске, Королёве, Орехово-Зуевском, Чеховском, Шаховском и Лыткарино — 112 человек переселились из аварийных домов. Всего расселили 66 квартир общей площадью 2 588,51 кв. м., сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
«Ещё из роддома меня принесли именно в эти стены, а теперь настаёт новый этап жизни. У нас будет квартира с ремонтом в новостройке. После многочисленных переездов по съёмным квартирам – это настоящее счастье», – поделилась Татьяна Брагина, жительница Лосино-Петровского городского округа.
Жителям предоставили квартиры в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, выдали сертификаты, приобрели квартиры на вторичном рынке.
Желающие получить жилищный сертификат могут обратиться в администрацию своего муниципалитета до 15 октября 2025 года. Квартиру можно выбирать в новостройке или строящемся доме с вводом в 2026 году. До момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.