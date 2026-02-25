В Лобне трактор расчистил двор на Авиационной улице

25 февраля 2026, 13:22

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Екатерина Федосеева

Двор у дома №4 по Авиационной улице в Лобне расчистили от снега с помощью трактора. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Екатерина Федосеева.





Прибегнуть к помощи техники пришлось из-за очередного мощного снегопада, который начался в столичном регионе 24 февраля и продолжается до сих пор.





«С уборкой снега дворе дома №4 справились один рабочий и трактор», — уточняется в сообщении.