В Лобне трактор расчистил двор на Авиационной улице
Двор у дома №4 по Авиационной улице в Лобне расчистили от снега с помощью трактора. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Екатерина Федосеева.
Прибегнуть к помощи техники пришлось из-за очередного мощного снегопада, который начался в столичном регионе 24 февраля и продолжается до сих пор.
«С уборкой снега дворе дома №4 справились один рабочий и трактор», — уточняется в сообщении.Всего на уборку улиц в Лобне вышли 264 человека, задействована 71 единица спецтехники. Об этом написала глава городского округа Анна Кротова в своём Telegram-канале. Расчистка проводится в несколько этапов: сначала снег убирают на главных улицах и там, где проходят автобусные маршруты, затем в остальных местах.