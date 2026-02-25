В Орехово-Зуеве расчистили дорогу к колледжу и обработали улицу от льда

25 февраля 2026, 12:33

В Орехово-Зуеве коммунальные и дорожные службы продолжают работу по ликвидации последствий снегопадов. На улице Пушкина возле колледжа расчистили проезжую часть и вывезли снег на специально подготовленную площадку за городом. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Выборова

Для проведения работ использовали один трактор и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки снега. Водитель одного из грузовиков — Андрей — рассказал, что сотрудники начинают рабочий день заранее, всегда проверяя технику перед сменой.В зависимости от погодных условий количество рейсов может достигать 20 в день. Сегодня Андрей приступил к работе в восемь утра. Он подчеркнул, что сотрудники делают всё возможное, чтобы тщательно очищать улицы.Всё для того. чтобы жителям было комфортно. Вместимость кузова автомобиля составляет около 20 тонн.Особое внимание коммунальщики уделяют пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Они обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололёдными материалами с помощью пескоразбрасывателей.