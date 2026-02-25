Достижения.рф

В Орехово-Зуеве расчистили дорогу к колледжу и обработали улицу от льда

В Орехово-Зуеве коммунальные и дорожные службы продолжают работу по ликвидации последствий снегопадов. На улице Пушкина возле колледжа расчистили проезжую часть и вывезли снег на специально подготовленную площадку за городом. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».



Для проведения работ использовали один трактор и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки снега. Водитель одного из грузовиков — Андрей — рассказал, что сотрудники начинают рабочий день заранее, всегда проверяя технику перед сменой.

В зависимости от погодных условий количество рейсов может достигать 20 в день. Сегодня Андрей приступил к работе в восемь утра. Он подчеркнул, что сотрудники делают всё возможное, чтобы тщательно очищать улицы.

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Выборова
Всё для того. чтобы жителям было комфортно. Вместимость кузова автомобиля составляет около 20 тонн.

Особое внимание коммунальщики уделяют пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Они обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололёдными материалами с помощью пескоразбрасывателей.
