В Одинцове сотрудники ГАИ провели для детсадовцев урок-игру по ПДД
Игровое занятие по правилам дорожной безопасности провели сотрудники Госавтоинспекции для воспитанников одного из детских садов Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детям рассказали, что означают разные сигналы светофора и как нужно переходить проезжую часть.
«Особое внимание автоинспекторы уделили важности использования световозвращателей. Они объяснили ребятам, как такие значки и нашивки делают пешехода заметным в тёмное время суток, что помогает избежать аварий», — говорится в сообщении.Детсадовцам также показали настоящую машину дорожно-постовой службы, разрешили посидеть в салоне и включить проблесковые маячки. А в завершение встречи подарили всем световозвращающие браслеты.