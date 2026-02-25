В Одинцове сотрудники ГАИ провели для детсадовцев урок-игру по ПДД

25 февраля 2026, 12:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Игровое занятие по правилам дорожной безопасности провели сотрудники Госавтоинспекции для воспитанников одного из детских садов Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Детям рассказали, что означают разные сигналы светофора и как нужно переходить проезжую часть.





«Особое внимание автоинспекторы уделили важности использования световозвращателей. Они объяснили ребятам, как такие значки и нашивки делают пешехода заметным в тёмное время суток, что помогает избежать аварий», — говорится в сообщении.