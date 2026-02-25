Достижения.рф

В Одинцове сотрудники ГАИ провели для детсадовцев урок-игру по ПДД

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Игровое занятие по правилам дорожной безопасности провели сотрудники Госавтоинспекции для воспитанников одного из детских садов Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Детям рассказали, что означают разные сигналы светофора и как нужно переходить проезжую часть.

«Особое внимание автоинспекторы уделили важности использования световозвращателей. Они объяснили ребятам, как такие значки и нашивки делают пешехода заметным в тёмное время суток, что помогает избежать аварий», — говорится в сообщении.
Детсадовцам также показали настоящую машину дорожно-постовой службы, разрешили посидеть в салоне и включить проблесковые маячки. А в завершение встречи подарили всем световозвращающие браслеты.
Лев Каштанов

