22 ноября 2026, 14:52

Фото: Марина Анисимова

В парках Коломны прошли тематические познавательные акции, посвящённые 225-летию со дня рождения Владимира Даля — создателя знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». Посетители искали ответы на вопросы о том, какие слова в русском языке могут иметь несколько значений, чем пословицы отличаются от поговорок и почему важно сохранять народные выражения.





