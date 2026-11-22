В парках Коломны отметили 225-летие Владимира Даля
В парках Коломны прошли тематические познавательные акции, посвящённые 225-летию со дня рождения Владимира Даля — создателя знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». Посетители искали ответы на вопросы о том, какие слова в русском языке могут иметь несколько значений, чем пословицы отличаются от поговорок и почему важно сохранять народные выражения.
Праздничную программу подготовили для гостей Парка Мира, парка «Сосновый бор» и сквера имени В. А. Зайцева. Гостей ждали разнообразные викторины, интеллектуальные игры и развлекательные мероприятия, которые помогли им по-новому оценить богатство и многообразие русского языка.
В Парке Мира посетители приняли участие в викторине «Знатоки русского языка», а затем продолжили веселье в рамках программы «От А до Я». В парке «Сосновый бор» также прошла языковая викторина, после которой участники познакомились с народной мудростью в программе «Пословица недаром молвилась».
В сквере имени В. А. Зайцева гостей ждала насыщенная программа. Здесь желающие могли сыграть в игру «От А до Я», проверить свой словарный запас в интеллектуальной игре «Тропа синонимов», прогуляться по «Аллее слов» и поучаствовать в акции «Где живут слова Даля».
Акция была приурочена к памятной дате: 22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль — выдающийся писатель, этнограф, лексикограф и собиратель русского фольклора. Его главным достижением стало создание «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором он собрал тысячи слов, выражений, пословиц и поговорок, сохранив для потомков богатство народной речи.
Тематические мероприятия напомнили посетителям парков, что русский язык — это не просто средство общения, но и важная часть культурного наследия, отражающая историю, традиции и характер народа.
В Парке Мира посетители приняли участие в викторине «Знатоки русского языка», а затем продолжили веселье в рамках программы «От А до Я». В парке «Сосновый бор» также прошла языковая викторина, после которой участники познакомились с народной мудростью в программе «Пословица недаром молвилась».
В сквере имени В. А. Зайцева гостей ждала насыщенная программа. Здесь желающие могли сыграть в игру «От А до Я», проверить свой словарный запас в интеллектуальной игре «Тропа синонимов», прогуляться по «Аллее слов» и поучаствовать в акции «Где живут слова Даля».
Акция была приурочена к памятной дате: 22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль — выдающийся писатель, этнограф, лексикограф и собиратель русского фольклора. Его главным достижением стало создание «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором он собрал тысячи слов, выражений, пословиц и поговорок, сохранив для потомков богатство народной речи.
Тематические мероприятия напомнили посетителям парков, что русский язык — это не просто средство общения, но и важная часть культурного наследия, отражающая историю, традиции и характер народа.