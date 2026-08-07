В Лобне заканчивают капремонт школы №3
Капитальный ремонт лобненской школы №3, расположенной на улице Мирная, близится к завершению. Готовность объекта достигла 89%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас в здании общей площадью около четырёх с половиной тысяч квадратных метров заканчивают ремонт кровли, фасада и входной группы, монтируют инженерные коммуникации, проводят их пусконаладку, занимаются чистовой отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. На площадке заняты более 60 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится сообщении.Обновлённую школу откроют 1 сентября.