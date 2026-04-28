В Лобне завершают строительство станции техобслуживания грузовиков
Сервисный комплекс для грузового транспорта строят на Краснополянском шоссе в Лобне. В настоящее время готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Инвестиции в проект оцениваются примерно в 400 миллионов рублей.
«Общая площадь здания составляет 2 700 квадратных метров. Там разместят пять постов под ремонт и техобслуживание, пост мойки, склады запчастей, бытовые зоны для сотрудников и офисные помещения. Внутри также планируют установить кран грузоподъёмностью пять тонн — он позволит ускорить работу с крупногабаритной техникой», — говорится в сообщении.Сдать станцию техобслуживания в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года. На предприятии создадут свыше 50 рабочих мест.