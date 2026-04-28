В Подмосковье за пять лет появились более 400 тысяч новых рабочих мест

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Свыше 400 тысяч новых рабочих мест появились в Московской области за последние пять лет благодаря открытию новых предприятий. Сохранить благоприятный инвестиционный климат помогла система поддержки, сформированная по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.



Важную роль в развитии подмосковной промышленности играют особые экономические зоны, индустриальные и технопарки.

«В регионе действует шесть особых экономических зон, а также около 100 индустриальных и технопарков, где создали уже более 90 тысяч рабочих мест. Кроме того, в разной степени готовности находятся восемь государственных индустриальных парков, которые дадут еще 46 тысяч новых рабочих мест», — рассказал замглавы Мининвеста Московской области, координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев.
Он добавил, что в текущем году планируется реализовать ещё 90 производственных проектов, что даст около шести тысяч рабочих мест.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в ходе круглого стола, на котором подводили итоги выполнения Народной программы в регионе в сфере промышленности, рассказал, что по промпроизводству Подмосковье входит в тройку регионов-лидеров наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Народная программа формируется на основе наказов избирателей. В настоящее время открыт приём новых предложений. Жители Подмосковья могут передать их через муниципальные отделения «Единой России», по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.
Лев Каштанов

