В Подмосковье за пять лет появились более 400 тысяч новых рабочих мест
Свыше 400 тысяч новых рабочих мест появились в Московской области за последние пять лет благодаря открытию новых предприятий. Сохранить благоприятный инвестиционный климат помогла система поддержки, сформированная по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Важную роль в развитии подмосковной промышленности играют особые экономические зоны, индустриальные и технопарки.
«В регионе действует шесть особых экономических зон, а также около 100 индустриальных и технопарков, где создали уже более 90 тысяч рабочих мест. Кроме того, в разной степени готовности находятся восемь государственных индустриальных парков, которые дадут еще 46 тысяч новых рабочих мест», — рассказал замглавы Мининвеста Московской области, координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев.Он добавил, что в текущем году планируется реализовать ещё 90 производственных проектов, что даст около шести тысяч рабочих мест.
Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в ходе круглого стола, на котором подводили итоги выполнения Народной программы в регионе в сфере промышленности, рассказал, что по промпроизводству Подмосковье входит в тройку регионов-лидеров наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
Народная программа формируется на основе наказов избирателей. В настоящее время открыт приём новых предложений. Жители Подмосковья могут передать их через муниципальные отделения «Единой России», по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.