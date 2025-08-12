В Лобне завершили монтаж пролёта пешеходного перехода над ж/д путями

12 августа 2025, 14:20

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Монтаж пролётной части нового надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути между улицами Кольцевая и Полевая в Лобне полностью завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Общая масса установленного на будущем переходе пролётного строения составляет 146 тонн.





«Строители завершили монтаж пролётного строения в полном объёме. Сейчас ведётся устройство пешеходной части перехода, а также внутренняя отделка пролётного строения», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.