В Лобне завершили монтаж пролёта пешеходного перехода над ж/д путями
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Монтаж пролётной части нового надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути между улицами Кольцевая и Полевая в Лобне полностью завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая масса установленного на будущем переходе пролётного строения составляет 146 тонн.
«Строители завершили монтаж пролётного строения в полном объёме. Сейчас ведётся устройство пешеходной части перехода, а также внутренняя отделка пролётного строения», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Движение по новому пешеходному переходу планируется открыть в третьем квартале текущего года. Переход сделает перемещение между кварталами города более безопасным, а также повысит бесперебойность движения электричек МЦД-1.