В Лосино-Петровском до конца месяца завершат благоустройство набережной

В Лосино-Петровском близится к завершению благоустройство набережной на Суворовских прудах, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Суворовские пруды — популярное место для отдыха местных жителей и туристов в летний период. Водоём и пляж ценятся за удобную пешую доступность и живописную природу. При этом это единственное официально разрешённое место для купания в округе, отметили в ведомстве.
После завершения работ на набережной появится современная прогулочная зона, обновят песок на пляже, установят новые скамейки. Также отремонтируют подпорную стену, обустроят новые раздевалки и туалеты. Для любителей активного отдыха создадут площадки для волейбола, стритбола и воркаута. На небольшом острове будет оборудована беседка с навесом для проведения лекций и мероприятий.
Завершение благоустройства запланировано до конца этого месяца. В Минблагоустройства напомнили, что работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование современной комфортной городской среды».