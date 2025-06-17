В Подмосковье объявлены итоги ОГЭ по русскому языку

17 июня 2025, 17:38

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

9 июня 2025 года в Подмосковье прошёл Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку, в котором приняли участие около 98 тысяч девятиклассников. По результатам экзамена успешно справились 93,5% участников, сообщает Министерство образования Московской области.