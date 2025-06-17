В Подмосковье объявлены итоги ОГЭ по русскому языку

9 июня 2025 года в Подмосковье прошёл Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку, в котором приняли участие около 98 тысяч девятиклассников. По результатам экзамена успешно справились 93,5% участников, сообщает Министерство образования Московской области.
Как отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, каждый пятый выпускник показал высокий уровень знаний: 18% получили оценку «отлично», ещё 35% — «хорошо». Эти показатели свидетельствуют о качественной базовой подготовке по русскому языку.
Не преодолели минимальный порог 6,5% участников. Для них предусмотрены резервные дни для пересдачи — 26 июня, 1 и 2 июля.
Экзамен прошёл в 602 пунктах проведения, за порядком следили 1 170 общественных наблюдателей, в том числе и онлайн, с использованием системы дистанционного мониторинга. Продолжительность испытания составила 3 часа 55 минут.
По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией, выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию Министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.