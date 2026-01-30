В Лосино-Петровском началась активная борьба с зимними осадками
С утра в Лосино-Петровском началась активная борьба с зимними осадками. Комбинированные дорожные машины приступили к уборке в 5 часов, когда движение ещё не интенсивное.
Работы стартовали на улице Кирова, затем техника проехала по Лесной и Новинской. После этого она отправилась в микрорайон Прибрежный, а затем в посёлок Свердловский и деревню Митянино. С 6 утра к расчистке присоединились тракторы с щётками. Они работают не только на городских дорогах, но и очищают подходы к школам, детским садам и поликлиникам.
Утром на улицы вышло 18 единиц специализированной техники: тракторы с отвалами и щётками, мини-погрузчики для узких мест, шнекороторы и пескоразбрасыватели. Коммунальные службы делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность на основных маршрутах к началу активного движения.
