«Волонтёры Подмосковья» за полтора часа расчистили пешеходные дорожки в Клину

30 января 2026, 00:20

оригинал Фото: Данила Кирьянов

Активисты клинского движения «Волонтёры Подмосковья» вышли вечером 28 января на улицу Карла Маркса, чтобы помочь коммунальным службам в уборке снега. Их не остановили ни поздний час, ни непогода.





Работа началась с расчистки остановки общественного транспорта «Ледовый дворец», после чего бригада из семи волонтеров бодро освободила от снега тротуары и более десяти подходов к подъездам домов № 94 и 96.



Добровольцы также привели в порядок пешеходные дорожки, ведущие к школе и детскому саду имени Калининой, где толщина снежного покрова достигала десяти сантиметров.



Отдельное внимание уделили очистке пешеходного перехода, который был полностью скрыт под слоем снега. Всю эту работу дружная команда выполнила за полтора часа, несмотря на мороз около -11 °C.