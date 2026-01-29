Стало известно, сколько калорий можно сжечь при выкапывании автомобиля из снега
Тренер Скрипник: При откапывании автомобиля из снега можно потратить 500 калорий
Расчистка двора и машины от снега поможет сбросить несколько сотен калорий всего за час. Об этом рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.
Он отметил, что во время прогулки по заснеженным улицам телу приходится стабилизировать равновесие, поэтому в работу активно включаются бедра, икры, ягодицы, мышцы кора. Так, во время ходьбы по нерасчищенной поверхности человек весом 70 килограммов может потратить за час от 300 до 600 калорий.
«У тех, кому после снегопада приходится чистить лопатой двор, активнее всего тренируются плечи, руки, пресс, а также косые мышцы. Также неплохую нагрузку получают ноги и спина. Выходит отличная силовая тренировка вместе с кардионагрузкой. За час такой работы можно потратить от 400 до 600 калорий», — уточнил Скрипник в разговоре с Москвой 24.
При откапывании автомобиля из снега активно работают ноги, спина и руки. За час такой работы можно потратить примерно 300–500 калорий. Кроме того, при физической активности на морозе может дополнительно сжигаться до 100–200 калорий в час из-за повышения базового метаболизма и затраты энергии на терморегуляцию.