Стало известно, сколько калорий можно сжечь при выкапывании автомобиля из снега

29 января 2026, 21:51

Тренер Скрипник: При откапывании автомобиля из снега можно потратить 500 калорий

Фото: iStock/Volha Zhukava

Расчистка двора и машины от снега поможет сбросить несколько сотен калорий всего за час. Об этом рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.





Он отметил, что во время прогулки по заснеженным улицам телу приходится стабилизировать равновесие, поэтому в работу активно включаются бедра, икры, ягодицы, мышцы кора. Так, во время ходьбы по нерасчищенной поверхности человек весом 70 килограммов может потратить за час от 300 до 600 калорий.





«У тех, кому после снегопада приходится чистить лопатой двор, активнее всего тренируются плечи, руки, пресс, а также косые мышцы. Также неплохую нагрузку получают ноги и спина. Выходит отличная силовая тренировка вместе с кардионагрузкой. За час такой работы можно потратить от 400 до 600 калорий», — уточнил Скрипник в разговоре с Москвой 24.