В Лосино-Петровском открыли движение по отремонтированной дороге

20 января 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации Лосино-Петровского г. о.

На Берёзовой улице Лосино-Петровского после капремонта открыли движение по капитально отремонтированной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.