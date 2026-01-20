В Лосино-Петровском открыли движение по отремонтированной дороге
На Берёзовой улице Лосино-Петровского после капремонта открыли движение по капитально отремонтированной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Работы завершены полностью. Новая качественная дорога соединяет улицы Строителей и Заречную. Её протяжённость – 438 метров. Установлены два современных остановочных павильона, дорожные знаки, нанесена разметка.
В ближайшее время начнётся следующий этап работ. В феврале специалисты обследуют дорожные условия и проработают изменение маршрутов общественного транспорта с заездом на Берёзовую улицу.
До 15 апреля на дороге установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». А до 30 сентября на участке планируют смонтировать освещение.
