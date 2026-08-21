В Лосино-Петровском по просьбам жителей построили поликлинику на 20 000 пациентов

21 августа 2026, 16:22

оригинал А. Воробьёв (в центре) ( Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино. Она находится в рабочем посёлке городского типа Свердловский в городском округе Лосино-Петровский.





Объект здравоохранения построили по просьбам жителей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он открылся в конце прошлого года.



Глава региона поговорил с пациентами и медперсоналом. Во встрече также приняли участие глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и член региональной Общественной палаты, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

«Мы одна команда, вместе работаем над тем, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь, доступ к узким специалистам. Нам очень важно иметь взаимопонимание с нашими врачами, с медсёстрами. Здесь прекрасная поликлиника, мы её построили по запросу жителей. Она является подразделением Щёлковской больницы и рассчитана на 320 посещений в смену – 270 взрослых и 50 малышей. Новый корпус более чем вдвое увеличил прежнюю мощность. Медицинскую помощь здесь можно получить по 17 профилям. Помимо терапевтов и педиатров, приём ведут хирург, лор, офтальмолог и кардиолог. Для детей работают хирург и уролог-андролог», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы с первых дней работы вышли на полную проектную мощность – 320 посещений в смену и даже больше. На первом этаже для удобства людей разместили самые востребованные службы – регистратуру, пункт забора крови, выписку льготных лекарств и аптеку. Терапевты и дневной стационар находятся выше», – рассказал главврач Щёлковской больницы Николай Красиков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я приехала из Чувашии, работаю здесь уже три года. После учёбы в университете у меня был выбор: остаться на родине или переехать в другой город. Выбрала Подмосковье, потому что здесь предлагают значительную социальную поддержку. Мне дали миллион рублей как земскому доктору, сейчас выплачивают пособие как молодому специалисту и покрывают расходы на аренду жилья. Собираюсь взять землю, так как есть программа, предоставляющая участки врачам после трех лет работы», – рассказала участковый терапевт Ирина Ушакова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Поликлиника оснащена необходимым оборудованием. Это был вопрос номер один всех жителей, потому что не хватало мощностей, мест, куда можно пойти и получить высококвалифицированную поликлиническую помощь. Спрос на это здесь огромный. И сегодня все люди, живущие в микрорайоне Лукино-Варино, в поселке Свердловском и в прилегающих населенных пунктах пользуются этой поликлиникой», – рассказал Булгаков.