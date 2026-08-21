В Лосино-Петровском по просьбам жителей построили поликлинику на 20 000 пациентов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино. Она находится в рабочем посёлке городского типа Свердловский в городском округе Лосино-Петровский.
Объект здравоохранения построили по просьбам жителей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он открылся в конце прошлого года.
Глава региона поговорил с пациентами и медперсоналом. Во встрече также приняли участие глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и член региональной Общественной палаты, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.
«Мы одна команда, вместе работаем над тем, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь, доступ к узким специалистам. Нам очень важно иметь взаимопонимание с нашими врачами, с медсёстрами. Здесь прекрасная поликлиника, мы её построили по запросу жителей. Она является подразделением Щёлковской больницы и рассчитана на 320 посещений в смену – 270 взрослых и 50 малышей. Новый корпус более чем вдвое увеличил прежнюю мощность. Медицинскую помощь здесь можно получить по 17 профилям. Помимо терапевтов и педиатров, приём ведут хирург, лор, офтальмолог и кардиолог. Для детей работают хирург и уролог-андролог», – рассказал Воробьёв.
Возвести объект обещал застройщик микрорайона, однако свои обязательства он не выполнил. Между тем детское и взрослое отделения располагались в двух удалённых друг от друга зданиях. Это создавало неудобства для пациентов. Кроме того, не хватало узких специалистов. За медицинской помощью приходилось ездить в Лосино-Петровский или посёлок Биокомбината. Дорога на общественном транспорте занимала около получаса.
В 2022 году на встрече с губернатором многодетная мама Наталья Риттер рассказала, как трудно попасть к врачу особенно когда часто болеет ребёнок. Благодаря поддержке региона в марте следующего года началось строительство современной поликлиники, а в ноябре прошлого года она уже приняла первых пациентов.
Около 20 000 жителей, в том числе более 6400 детей Свердловского и пяти близлежащих деревень получают медицинскую помощь и проходят комплексную диагностику недалеко от дома.
«Мы с первых дней работы вышли на полную проектную мощность – 320 посещений в смену и даже больше. На первом этаже для удобства людей разместили самые востребованные службы – регистратуру, пункт забора крови, выписку льготных лекарств и аптеку. Терапевты и дневной стационар находятся выше», – рассказал главврач Щёлковской больницы Николай Красиков.
По его словам, костяк коллектива составляют молодые специалисты. Работать приехали врачи из других округов Подмосковья, Москвы и Ленинградской области. Привлечь кадры помогают такие региональные меры поддержки, как программы «Земский доктор», «Социальная ипотека», компенсация за аренду жилья. А пять специалистов получили выплаты по программе «Приведи друга».
Медицинскую помощь в поликлинике оказывают по 17 профилям. Среди них – акушерство, гинекология, педиатрия, терапия, детская урология, андрология, гастроэнтерология, детская хирургия, неврология, кардиология и многое другое. В штате работают более 90 врачей и медсестёр.
«Я приехала из Чувашии, работаю здесь уже три года. После учёбы в университете у меня был выбор: остаться на родине или переехать в другой город. Выбрала Подмосковье, потому что здесь предлагают значительную социальную поддержку. Мне дали миллион рублей как земскому доктору, сейчас выплачивают пособие как молодому специалисту и покрывают расходы на аренду жилья. Собираюсь взять землю, так как есть программа, предоставляющая участки врачам после трех лет работы», – рассказала участковый терапевт Ирина Ушакова.
В поликлинике – мощная диагностическая база. Там можно пройти рентген, маммографию, флюорографию, УЗИ, эндоскопические и функциональные исследования. Работают кабинет профилактики, физиотерапии и дневной стационар на 10 мест. В здании функционируют собственная лаборатория и отделение неотложной помощи. А узкие специалисты ведут приём в комфортных современных кабинетах. Жители получают качественную помощь рядом с домом.
«Поликлиника оснащена необходимым оборудованием. Это был вопрос номер один всех жителей, потому что не хватало мощностей, мест, куда можно пойти и получить высококвалифицированную поликлиническую помощь. Спрос на это здесь огромный. И сегодня все люди, живущие в микрорайоне Лукино-Варино, в поселке Свердловском и в прилегающих населенных пунктах пользуются этой поликлиникой», – рассказал Булгаков.Как отметила Орлова, жители посёлка очень ждали эту поликлинику. Она объединила под одной крышей взрослое и детское отделения. Потоки пациентов в четырёхэтажном здании разделены, что позволяет комфортно и безопасно посещать педиатров и терапевтов. Для маленьких пациентов предусмотрены игровые комнаты и комнаты матери и ребёнка. На прилегающей территории обустроены детская площадка и парковка.