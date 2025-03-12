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В Лосино-Петровском построят блочно-модульную котельную

Фото: istockphoto.com/antos777

Фото: istockphoto.com/antos777

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Блочно-модульную котельную мощностью 35МВт планируется построить в городском округе Лосино-Петровский, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную мощностью 35МВт и поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 580 миллионов 858 тысяч 600 рублей. Заявки принимаются до 25 марта. Финансирование строительства будет идти из бюджетов Московской области и Лосино-Петровского округа.

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