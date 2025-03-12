В Лосино-Петровском построят блочно-модульную котельную

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Блочно-модульную котельную мощностью 35МВт планируется построить в городском округе Лосино-Петровский, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.