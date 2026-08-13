В Подмосковье с начала года починили свыше 700 почтовых ящиков в подъездах

13 августа 2026, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В подъездах Московской области с начала года отремонтировали 734 почтовых ящика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





В Подмосковье в рамках программы текущего ремонта многоквартирных домов продолжается обновление мест общего пользования. Почтовый ящик – важный элемент инфраструктуры подъезда, с которым жители взаимодействуют почти каждый день. Ремонт проходит под контролем специалистов управляющих организаций и инспекторов Минчистоты.

«В работы по ремонту почтовых ящиков входят установка и починка замков на дверцах; восстановление или замена петель и креплений; устранение дефектов корпуса; частичная замена секций вместо полностью разбитых или сломанных; демонтаж изношенного абонентского шкафа и монтаж нового многосекционного ящика», – рассказали в ведомстве.