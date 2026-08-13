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В Подмосковье с начала года починили свыше 700 почтовых ящиков в подъездах

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В подъездах Московской области с начала года отремонтировали 734 почтовых ящика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.



В Подмосковье в рамках программы текущего ремонта многоквартирных домов продолжается обновление мест общего пользования. Почтовый ящик – важный элемент инфраструктуры подъезда, с которым жители взаимодействуют почти каждый день. Ремонт проходит под контролем специалистов управляющих организаций и инспекторов Минчистоты.

«В работы по ремонту почтовых ящиков входят установка и починка замков на дверцах; восстановление или замена петель и креплений; устранение дефектов корпуса; частичная замена секций вместо полностью разбитых или сломанных; демонтаж изношенного абонентского шкафа и монтаж нового многосекционного ящика», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Там напомнили, что, если в подъезде сломан почтовый ящик или провисла дверца, жители могут сообщить об этом в свою управляющую организацию через мобильное приложение «Госуслуги Дом», обратиться в территориальный отдел министерства или оставить заявку на портале «Добродел».
Лора Луганская

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