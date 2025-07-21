Воробьёв назвал плюсы общих собраний собственников жилья в электронном формате

21 июля 2025, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Перевод общих собраний в электронный формат обеспечит прозрачность и удобство для собственников жилья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.





Всего в Подмосковье – 54 тыс. многоквартирных домов. В этом году в онлайн-формат планируют перевести первую половину домов, в 2026-м – вторую.

«Электронное голосование – это гарантия честности, прозрачности каждого серьёзного решения – смены управляющей организации, благоустройства двора. Сейчас часть голосований уже проходит в электронном виде. Если за весь 2023 год их было всего 425, то есть 3% от всех ОСС, то за первое полугодие 2025-го – уже свыше 15 тыс., то есть 81%. Наша задача – в этом году перевести 50% жилого фонда на электронные собрания собственников», – отметил губернатор.

«Прежде всего, это защита их законных прав, исключение махинаций и фальсификаций со стороны недобросовестных управляющих компаний. Благодаря электронному формату у жителя появляется возможность управлять УК, а не наоборот. Людям не нужно никого уговаривать по поводу ремонта подъезда или каких-то других решений. А если управляющая компания ничего не делает, то она просто не будет работать», – пояснил Воробьёв.