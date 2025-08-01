В Серпухове установили шесть пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля

01 августа 2025, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фандоматы по приёму на переработку алюминия и пластика, а также контейнеры по сбору ненужной одежды и других текстильных изделий установлены на улицах Серпухова. Об этом сообщает администрация городского округа.





Собранные через фандоматы бутылки и банки отправляются на производство строительных материалов, мебели и одежды. А из текстиля изготавливают наполнитель для одеял и мягких игрушек.





«За сдачу в фандомат тары крупные торговые сети начисляют бонусы, которые можно использовать при покупках», — отмечается в сообщении.

