В Серпухове установили шесть пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля
Фандоматы по приёму на переработку алюминия и пластика, а также контейнеры по сбору ненужной одежды и других текстильных изделий установлены на улицах Серпухова. Об этом сообщает администрация городского округа.
Собранные через фандоматы бутылки и банки отправляются на производство строительных материалов, мебели и одежды. А из текстиля изготавливают наполнитель для одеял и мягких игрушек.
Пункты приёма вторсырья в округе Серпухове расположены по адресам: Московское шоссе, дом №55, корпус 1; бульвар 65 лет Победы, дом №4 (у ТЦ «Метро»); улица Чернышевского, дом №27 (у ТЦ «Чернышевский»); улица Ворошилова, дом №126 (у Дома быта); Борисовское шоссе, дом №1 (у ТЦ «Корстон»), а также в деревне Борисово: дом №111 А (у ТЦ «Лента»).«За сдачу в фандомат тары крупные торговые сети начисляют бонусы, которые можно использовать при покупках», — отмечается в сообщении.
Полный список экопунктов приёма вторсырья в Московской области размещён на интерактивной карте.