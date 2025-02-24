В Лотошине провели мастер-класс по созданию световозвращателей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мастер-класс по созданию световозвращающих элементов провела для юных посетителей парка культуры и отдыха в Лотошине сотрудница местного отделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Ребята мастерили светоотражающие элементы из специальных материалов, а автоинспектор рассказала им, почему необходимо использовать фликеры на одежде и рюкзаках, и как они помогают водителям издали заметить человека на проезжей части», — говорится в сообщении.В ходе мастер-класса его ведущая также напомнила участникам об основных правилах безопасного поведения на дорогах. При этом особое внимание она уделила безопасному переходу улицы по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.
Читайте также:
Для строительства Южно-Лыткаринской автодороги передали около 13,5 га земли
Дороги, камеры, профилактика: что позволило снизить в Подмосковье число и тяжесть ДТП
На 40 железнодорожных станциях Подмосковья прошла акция «Сохрани себе жизнь»
Лев Каштанов