В Лотошине установили стелу «Населённый пункт воинской доблести»
Установку пятиметровой стелы «Населённый пункт воинской доблести» завершили в лотошинском парке «Славянской дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
В настоящее время рабочие завершают обустройство монумента.
«Монтаж стелы завершили ещё в выходные, а сейчас доделывают площадку вокруг неё с плиткой и освещением. На выполнение этих работ потребуется около двух-трёх дней», — говорится в сообщении.Локация, где установили стелу, раньше была сквером, но в августе текущего года там стартовали работы по масштабной реконструкции, благодаря которым общественное пространство превратилось в полноценный парк.
Звание «Населённый пункт воинской доблести» посёлку Лотошино присвоили в 2020 году.