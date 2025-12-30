Достижения.рф

В Лотошине установили стелу «Населённый пункт воинской доблести»

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Установку пятиметровой стелы «Населённый пункт воинской доблести» завершили в лотошинском парке «Славянской дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.



В настоящее время рабочие завершают обустройство монумента.

«Монтаж стелы завершили ещё в выходные, а сейчас доделывают площадку вокруг неё с плиткой и освещением. На выполнение этих работ потребуется около двух-трёх дней», — говорится в сообщении.
Локация, где установили стелу, раньше была сквером, но в августе текущего года там стартовали работы по масштабной реконструкции, благодаря которым общественное пространство превратилось в полноценный парк.

Звание «Населённый пункт воинской доблести» посёлку Лотошино присвоили в 2020 году.
Лев Каштанов

